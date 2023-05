Carlo III incoronato re | dopo unzione e giuramento solenne | “Sono qui per servire”

(Di sabato 6 maggio 2023) Erede al trono da 70 anni, ReIII è stato ufficialmentecon unacerimonia religiosa. L'atto si è compiutol'religiosa con l'olio santo del sovrano (inginocchiato dietro un paravento) e ilnelle mani dell'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, di fedeltà alle leggi del Regno, alla Chiesa d'Inghilterra " e alla sua "fede protestante". Ma anche di rispetto delle credenze di tutti i suoi sudditi. Prima delil monarca era stato "presentato" da vari araldi all'assemblea, da cui s'è levata l'invocazione "God Save the King Charles".Migliaia di persone hanno preso posto nell'Abbazia di Westminster e nelle strade circostanti del centro di Londra per assistere a una sensazionale esibizione ...

Londra, 06 maggio 2023è stato incoronato re. "God save the king", ha pronunciato l'arcivescovo di Cantebury, Justin Welby, posto sul suo capo la corona di San Edoardo. Royal FamilyAlcune centinaia di manifestanti anti - monarchia si sono raccolti a Trafalgar Square a Londra durante la cerimonia di incoronazione di Ree della moglie Camilla all'abbazia di Westminster che è stata trasmessa anche in piazza con gli altoparlanti. La Bbc riferisce che ogni volta che sono state pronunciate le parole 'Re' ...Londra, 06 maggio 2023 Il primo ministro conservatore britannico Rishi Sunak è salito sul pulpito, come previsto dal cerimoniale della liturgia dell'incoronazione di ree della regina Camilla, per leggere un brano del Nuovo Testamento, tratto dalla Lettera di San Paolo ai Colossesi, prima lettura del rito. Si è trattato in qualche modo anche di un atto ...

Roma, 6 mag. (askanews) – Il momento in cui Carlo III viene incoronato monarca del Regno Unito e di 14 Stati del Commonwealth; a mettergli la corona in capo, l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ...Roma, 6 mag. (askanews) - La salva di cannoni saluta il momento dell'incoronazione di re Carlo III.