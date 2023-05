Carlo III incoronato re a Westminster | 40esimo sovrano del Regno Unito

AGI - Il calcio inglese si unisce alle celebrazioni per l'incoronazione di: su tutti i campi della Premier League i club sono stati invitati a far risuonare l'inno 'God save the King' prima delle partite del weekend e a mostrare una foto del re con la regina ...Una folla festante, distribuita per l'occasione nei vari punti di raccolta allestiti a Londra, ha celebrato l'approdo all'abbazia di Westminster di ree della regina Camilla ( LA CERIMONIA IN DIRETTA ). All'uscita da Buckingham Palace dei reali un autentico boato si è lavato da Hyde Park, dove migliaia di persone si sono radunate dalle ...Arrivano all'abbazia di Westminster per l' incoronazione di re: l'erede al trono William , la moglie e futura regina amatissima dai sudditi Catherine detta Kate Middleton , con i tre figli George , Charlotte e Louis , rivestiti degli abiti da ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Ad Anfield si esegue l'inno nonostante i fischi annunciati dei tifosi del Liverpool. I cori osceni della curva del Celtic ...