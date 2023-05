Carlo III | il giorno dell' incoronazione Segui la diretta Harry relegato in terza fila Mattarella alla cerimonia

Il principe Harry sarà seduto in terza fila nell'Abbazia di Westminster durante la cerimonia per l' incoronazione di, insieme con i cugini. Lo riferiscono media britannici. Il duca di Sussex sarà seduto fra il marito della cugina principessa Eugenia, Jack Brooksbank, e la principessa Alexandra. In prima ...Quella dinon è una scelta di moda, bensì politica. In linea con i tempi e con la volontà di snellire la monarchia in tempi di recessione; i contribuenti hanno visto lievitare i costi dell'...A Londra per la cerimonia, che vede anche Camilla diventare 'Sua Maestà la Regina', sono arrivati rappresentanti da tutto il mondo, fra cui la first lady degli Stati Uniti Jill Biden e la sua omologa ...

Mentre si sta svolgendo la cerimonia di incoronazione di re Carlo III, all'attenzione del mondo intero, c'è grande interesse sul costo della cerimonia e sulle cifre di indotti previste dal turismo e ...Infatti, il suo ultimo libro, dal titolo Carlo III, il destino della corona, edito da Sperling & Kupfer, è stato scritto in occasione dell’incoronazione di Carlo III, prevista per il 6 maggio 2023 ...