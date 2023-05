Carlo III | i look di Camilla e delle ospiti reali per l’incoronazione

(Di sabato 6 maggio 2023) Per la regina una mise all'insegna della tradizione e della storia con un tocco personale Ossequio alla tradizione con accenni moderni e più personali nella ‘mise’ scelta da, che al collo aveva una collana di Garrard, la stessa indossata dalla regina Elisabetta alla sua incoronazione nel 1953. Al suo arrivo all’Abbazia di Westminster, la regina indossava infatti il capo di ermellino e velluto cremisi decorato con ricami in oro originariamentezzato perdella regina Elisabetta, quindi conservato e adattato dai più antichi sarti di Londra, Ede e Ravenscroft, la ‘Robe of State’. Sotto il manto con lungo strascico, un abito ricamato in avorio, argento e oro creato dallo stilista britannico Bruce Oldfield, una maison che quest’anno festeggia il suo 50° anniversario e con la qualeha ...

E' il dress code dell'incoronazione , abiti da giorno, morning suit per gli uomini la cerimonia fastosa e solenne certo ma ormai moderna, quella slim monarchy di cui resi è fatto promotore.La cerimonia di incoronazione di restata un momento molto forte . A dirlo il presidente della Confederazione Alain Berset, che ha rappresentato la Svizzera nell'abbazia di Westminster durante la solenne giornata odierna. Il ...Una partecipazione mesta, quella del principe Harry: arrivato per ultimo, è rimasto a Londra, per l'incoronazione del padresolo per 36 oe. Facendo il suo ingresso a Westminster e attraversandola per il suoi 150 mentri circa di lunghezza, quasi nessuno lo ha salutato, solo pochi i cenni forzati da parte sua, ...

Dopo aver partecipato alla cerimonia per l'incoronazione del Re Carlo III a Londra, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato nel pomeriggio la National gallery.LA CURIOSITA’. Una prestigiosa opportunità, un perenne motivo di orgoglio, ma anche un premio per il suo costante lavoro. Fra i partecipanti alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III, nella chie ...