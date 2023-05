Carlo III | i look di Camilla e delle ospiti reali per l' incoronazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) Londra, 6 mag. (Adnkronos) - Ossequio alla tradizione con accenni moderni e più personali nelscelto da, che al collo aveva una collana di Garrard, la stessa indossata dalla regina Elisabetta alla suanel 1953. Al suo arrivo all'Abbazia di Westminster, la regina indossava infatti il capo di ermellino e velluto cremisi decorato con ricami in oro originariamentezzato per l'della regina Elisabetta, quindi conservato e adattato dai più antichi sarti di Londra, Ede e Ravenscroft, la 'Robe of State'. Sotto il manto con lungo strascico, un abito ricamato in avorio, argento e oro creato dallo stilista britannico Bruce Oldfield, una maison che quest'anno festeggia il suo 50° anniversario e con la qualeha una relazione di lunga data. ...