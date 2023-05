Carlo III | i look di Camilla e delle ospiti reali per l’incoronazione

(Di sabato 6 maggio 2023) (Adnkronos) – Ossequio alla tradizione con accenni moderni e più personali nella ‘mise’ scelta da, che al collo aveva una collana di Garrard, la stessa indossata dalla regina Elisabetta alla sua incoronazione nel 1953. Al suo arrivo all’Abbazia di Westminster, la regina indossava infatti il capo di ermellino e velluto cremisi decorato con ricami in oro originariamentezzato perdella regina Elisabetta, quindi conservato e adattato dai più antichi sarti di Londra, Ede e Ravenscroft, la ‘Robe of State’. Sotto il manto con lungo strascico, un abito ricamato in avorio, argento e oro creato dallo stilista britannico Bruce Oldfield, una maison che quest’anno festeggia il suo 50° anniversario e con la qualeha una relazione di lunga data. Semplice, sartoriale e ricavato in Peau de ...

Londra, 06 maggio 2023 Ree la Regina Camilla sul balcone di Buckingham Palace dopo l'incoronazione. Ecco il passaggio della Raf. / Royal FamilyAbbonati per leggere anche Leggi anche La solitudine di Harry: pochi saluti e dritto in aeroporto Incoronazione di re, tutti i dettagli della cerimonia ora per ora Ai giovani inglesi non ...Gelo per Harry , in terza fila. Fischiato il principe Andrea , coinvolto nel caso Epstein.

Carlo III incoronato re: «Qui per servire». Camilla è regina. Harry già in volo verso Los Angeles. La Royal Fa ilmessaggero.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...(LaPresse) Migliaia di manifestanti anti-monarchici sia a Londra e che a Cardiff, in Galles, hanno protestato nel giorno dell'incoronazione di ...