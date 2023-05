Carlo III | i costi dell’incoronazione e chi paga

(Di sabato 6 maggio 2023) Cifre ufficiali non sono state diffuse, ma la Bbc ha fatto una stima di 50-100 milioni di sterline Incoronazione, ma quanto costa? Mentre la Gran Bretagna attraversa una difficile congiuntura economica, con molte famiglie scese sotto il livello della povertà, vi sono stati interrogativi suidella cerimonia e l’opportunità del suo sfarzo. Cifre ufficiali non sono state diffuse, ma la Bbc ha fatto una stima di 50-100 milioni di sterline (56-112 milioni di euro). Trattandosi di un evento di stato, con numerosi ospiti stranieri, l’incoronazione èta dal governo e da Buckingham palace, tramite il Sovereign grant (il fondo assegnato annualmente dal Parlamento alla famiglia reale) e la Privy Purse, il reddito privato del sovrano. Pur mantenendo le tradizioni,ha comunque voluto una processione più breve e con meno ...

Durante la storica incoronazione di renon è sfuggito il colore degli abiti della first lady americana (senza il marito Joe Biden perché per prassi i presidenti USA non presenziano alle ...'Non vengo per essere servito, ma per servire'. Nell'abbazia di Westminster, in un rito con antiche tradizioni leggermente adattate ai tempi moderni,ha prestato giuramento ed è stato incoronato re del Regno Unito. Poco dopo è stata incoronata Camilla, che ha assunto ufficialmente lo status di regina, e non più di regina consorte. Alla ...Nel giorno dell'incoronazione del nuovo re del Regno Unito, dunque, i fan della serie si saranno certamente domandati: che legame c'è trae Queen Charlotte La risposta, come sempre quando ...

L'incoronazione di re Carlo III, la cronaca minuto per minuto - Polizia: 52 i fermati oggi a Londra - Polizia: 52 i fermati oggi a Londra RaiNews

Oltre un centinaio di persone si sono riunite nella chiesa anglicana del Santo Spirito, per seguire la cerimonia trasmessa in diretta dalla Westminster Abbey.