Carlo III | Harry c’era | più pecora nera che mai

(Di sabato 6 maggio 2023) C'era,duca di Sussex, all'incoronazione del padreIII. Come annunciato dopo settimane di incertezza, il secondogenito del re è arrivato a Londra per la cerimonia senza la moglie Meghan rimasta in California con i due figli, e ha assistito senza clamore, scortato da Jack Brooksbank, marito della cugina ed amica principessa Eugenia.ha abbandonato il servizio attivo nella Casa Reale ma soprattutto, assieme a Meghan, si è lanciato nell'ultimo anno in una serie di iniziative poco lusinghiere per la famiglia, interviste alle tv americane, un documentario su Netflix, l'autobiografia "Spare", tutto per raccontare quanto alla moglie stessero stretti i cerimoniali di corte, e a lui i rapporti poco limpidi dei familiari con la stampa. Una serie di accuse al padre, al fratello William, alla neoregina Camilla in cui si legge ...

L'ultimo ad arrivare il primo a ripartire: il principe Harry è rimasto a Londra, per l'incoronazione del padre,, per 36 ore appena. Relegato in terza fila nell'abbazia, vicino alle cugine, Eugenia e Beatrice, e allo zio, il principe Andrea, un altro reietto della Famiglia reale britannica, al termine ...Un momento della cerimonia di incoronazione diall'Abbazia di ...Quello stesso bambino che oggi è diventato il nuovo Re d'Inghilterra con il nome di. Un giorno da lui lungamente atteso e, a volte, negli anni, anche prepotentemente desiderato. In questo ...

Il duca di Sussex, che di recente ha pubblicato la sua autobiografia ‘Spare’ in cui ha rivelato dettagli della sua vita privata, non avrà alla cerimonia nessun ruolo formale. Harry, senza… Leggi ..."Non vengo per essere servito, ma per servire". Nell'abbazia di Westminster, in un rito con antiche tradizioni leggermente adattate ai ...