Carlo III | gli australiani a Sydney incerti | meglio sudditi o no?

(Di sabato 6 maggio 2023) Membri del Commonwealth, ma glinon sono tutti convinti che sia una buona idea essere fedeli alla corona britannica e avere il Re come capo dello Stato. Ecco una carrellata per le strade ...

Ingresso da osservato speciale per il principe Harry, secondogenito di ree della defunta principessa Diana, nell'abbazia di Westminster. Al duca di Sussex, in abito civile di gala con decorazioni al petto, il cerimoniale ha riservato un passaggio d'onore - l'...In segno di rispetto vista la situazione economica difficile, ma anche un simbolo della passione di reper la natura e la sostenibilità . Niente tiara per la principessa del Galles, dunque. ...AGI/Vista - Il primo ministro conservatore britannico Rishi Sunak è salito sul pulpito, come previsto dal cerimoniale della liturgia dell'incoronazione di ree della regina Camilla, per leggere un brano del Nuovo Testamento, tratto dalla Lettera di San Paolo ai Colossesi, prima lettura del rito. Si è trattato in qualche modo anche di un atto ...

Il corteo reale. Il viaggio d’andata sulla Diamond Jubilee State Coach si snoderà per 2,1 km (la regina Elisabetta fece un tragitto di 8 km): il corteo percorrerà il Mall, il vialone alberato davanti ...Re Carlo III e la regina Camilla hanno raggiunto l'abbazia di Westminster, per la solenne cerimonia dell'incoronazione, ma a rubare la scena ci ha pensato Kate Middleton, a detta di molti sudditi di ...