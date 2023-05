Carlo III e l’influenza impossibile sulle scelte politiche di premier e governo inglese | “Se deciderà di essere più attivo | agirà nell’ombra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) La monarchia britannica può influenzare ancora la scelta (e le) del primo ministro e del? In un lungo articolo pubblicato da Politico viene spiegato come si sono evoluti negli ultimi decenni i rapporti istituzionali, o ancor meglio gli equilibri di potere, tra esecutivo, legislativo e Corona, in quella nazione divenuta, dopo una sanguinosa guerra civile, una monarchia costituzionale fin dal 1689. “Il monarca è effettivamente legato e imbavagliato: dalla sua bocca non deve uscire alcuna dichiarazione politica. E mentre sulla carta le leggi del paese vengono emanate in nome della monarchia, in pratica i reali fanno esattamente ciò che ha già deciso ilin carica in quel momento”, spiega l’autore del pezzo, Tim Ross. Certo, spiegano da Politico, “i giorni in cui il monarca poteva scegliere il ...