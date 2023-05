Carlo III diventa re | chi sono gli invitati alla cerimonia

(Di sabato 6 maggio 2023) Il corteo per l’incoronazione di reIII ha avuto inizio stamattina alle 10.30. Lacomincerà alle 12 Un giorno fatidico. Un cambio della guardia atteso per lunghi anni, dopo l’impero lunghissimo della Regina Elisabetta. Oggi è il giorno dell’incoronazione di ReIII d’Inghilterra. L’evento, seguito in tutto il mondo, vede il sovrano dirigersi a Westminster Abbey, nel cuore di Londra, a bordo di una carrozza partita da Buckingham Palace. Attimi fatidici che separano il nuovo sovrano da un momento storico. Tra i capi di Statoc’è anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oltre a lui, presenti anche gli italiani Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi, Andrea Bocelli, Antonio Pappano e i componenti della Smile Orchestra, invitata a suonare durante il rito. Nel frattempo, ...

La Corona di Sant'Edoardo, l'inno di Handel, le vesti cerimoniali e l'unzione del sovrano, celata agli occhi indiscreti delle telecamere Alla vigilia dell'Incoronazione di, il sito della BBC ha dato come notizia d'apertura la comunicazione dell'Oms in cui si dichiarava cessata l'emergenza mondiale del coronavirus. Curiosi intrecci di omonimie a parte, per una ...Ecco gli outfit che sfoggiano i tanti ospiti giunti a Londra per assistere all'evento dell'incoronazione di Re. Da Katy Perry in lilla (che omaggia la stilista britannica cult, recentemente scomparsa, Vivienne Westwood) al tubino nero con soprabito in stile kimono della diva inglese Emma Thompson, ...Il duca di Sussex è sbarcato nel Regno Unito per la sua visita di 24 ore per l'incoronazione di re, lasciando a casa sua moglie, Meghan Markle e due figli. Incoronazione, diretta:e ...

Re Carlo, l’incoronazione in diretta| Carlo e Camilla in carrozza, fischi per il principe Andrea Corriere della Sera

