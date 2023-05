Carlo III arriva a Buckingham Palace prima dell' incoronazione

Le porte dell'Abbazia di Westminster si sono aperte sabato mattina presto, in vista dell'incoronazione di ree della regina consorte Camilla. Oltre 2000 gli invitati fra teste coronate e Capi di Stato e di governo. La cerimonia alle 11 ora locale, le 12 in ...Non solo una giornata di festa. Sono sei le persone arrestate a Londra durante le proteste contro la monarchia nel giorno dell'incoronazione di re. All'agenzia Pa, l'attivista Luke Whiting ha fatto un punto della situazione: 'Sei militanti repubblicani sono stati arrestati, tra cui il leader (Graham Smith, ndr) mentre iniziava la ...Il grande giorno è finalmente arrivato. Ree la Regina Camilla stanno per scrivere una nuova pagina nella Storia del Regno Unito con la loro incoronazione. Reali e leader politici da tutto il mondo sono venuti ad assistere alla ...

Incoronazione Carlo III, tutti gli aggiornamenti in diretta La Stampa

Tra i primi ospiti a entrare all'Abbazia di Westminster per assistere alla storica incoronazione di re Carlo III, anche l'attrice britannica Emma Thompson, Lionel Richie, Katy Perry tra i protagonisti ...Oggi l’Incoronazione di re Carlo III. È arrivato il tanto atteso giorno dell’incoronazione di re Carlo III. L’incoronazione di Carlo III domina le prima pagine dei principali giornali britannici… Legg ...