Carlo III | a 74 anni un re dalle molte facce

(Di sabato 6 maggio 2023) E' la giornata di reIII e tutta Londra si prepara. Giunge al trono a 74, una vita nell'ombra della madre Elisabetta. Per i suoi sudditi e per tutto il mondo però sono tante ledell'...

Sono le carrozze reali Diamond Jubilee State Coach e Gold State Coach, già utilizzate in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della defunta ...Reè ufficialmente il sovrano del Regno Unito . A sancire tale unione con il suo paese la cerimonia dell'incoronazione , evento che sta catalizzando l'attenzione di tutto il mondo (o quasi). L' ...13.15incoronato a Westminsterè stato incoronato con la corona di Sant'Edoardo. "God save the king" ha pronunciato l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, che ha officiato la ...

Oggi 6 maggio 2023 si celebra l’incoronazione di Re Carlo III e della consorte Camilla. Dopo la lunga cerimonia dedicata al sovrano regnante, è il turno di Camilla ricevere la corona e lo scettro. La ...L'arcivescovo di Canterbury ha consacrato il sovrano con l'unzione. In migliaia in strada per salutare i reali ...