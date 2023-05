“Carcinoma renale | è solo questione di mesi” La confessione di Michela Murgia

(Di sabato 6 maggio 2023) “al quarto stadio”. Inizia così la lunga intervista della scrittriceal Corriere della Sera: una diagnosi che non lascia speranze per il futuro. L'autrice sarda trova il coraggio di raccontare la propria malattia: “Dal quarto stadio non si torna indietro. Mi sto curando con un'immunoterapia a base di biofarmaci. Non attacca la malattia;,stimola la risposta del sistema immunitario. L'obiettivo non è sradicare il male, è tardi, ma guadagnare tempo., forse molti. Non avrebbe senso operarmi. Le metastasi sono già ai polmoni, alle ossa, al cervello. Il cancro non è una cosa che ho; è una cosa che sono. Il cancro è un complice della mia complessità, non un nemico da distruggere. Non posso e non voglio fare guerra al mio corpo, a me stessa. Il tumore è uno dei prezzi che ...

Michela Murgia ha un tumore . I ntervistata da Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera , racconta il suo ultimo libro: 'Tre ciotole', che si apre con la diagnosi di unal quarto stadio purtroppo incurabile: 'E' il racconto di ciò che mi sta succedendo', esordisce. Michela Murgia: "Ho un tumore al quarto stadio" La confessione spiazzante di Michela ...La scrittrice Michela Murgia ha rivelato di avere davanti a sé ancora pochi mesi di vita a causa di un tumore . Unal quarto stadio, come ha raccontato al 'Corriere della Sera', che ha provocato metastasi "ai polmoni, alle ossa, al cervello" e che per questo, spiega, un'operazione "non avrebbe ...Michela Murgia, 50 anni, ha annunciato in una intervista al Corriere della Sera di avere un 'al quarto stadio' e di avere davanti ancora qualche mese di vita: 'Dal quarto stadio non si torna indietro', 'le metastasi sono già ai polmon i, alle ossa , al cervello'. Purtroppo, ...

Confessione di Michela Murgia: “Ho un carcinoma renale al quarto stadio, è inoperabile” Il Tempo

“Carcinoma renale al quarto stadio”. Inizia così la lunga intervista della scrittrice Michela Murgia al Corriere della Sera: una ...La scrittrice racconta la sua malattia. “Posso sopportare molto dolore, ma non di non essere presente a me stessa. Chi mi vuole bene sa cosa deve fare” ...