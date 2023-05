“Cara Camilla | sarai regina | ma mai un mito” firmato Lady D

Leggi su bergamonews

(Di sabato 6 maggio 2023), è passato un bel po’ di tempo da quando ci siamo viste l’ultima volta, ma ancora ricordo le occhiate che riservavi a mio marito (mio marito!) Carlo. I vostri sguardi complici mi insospettirono subito e, come ebbi avuto modo di far notare a Carlo sin dal nostro viaggio di nozze – sottolineo il “nostro”- viaggio di nozze, il nostro matrimonio era troppo affollato. Eri sempre presente, ogni momento c’eri anche tu e, francamente, non ne potevo più. Alla fine abbiamo preso strade diverse e voi vi siete sposati… Anche da qui, dal bellissimo luogo in cui mi trovo ora, riesco a vedervi e, soprattutto, a stare vicino a William ed Harry, alle loro mogli e ai miei nipotini, che purtroppo non ho potuto conoscere di persona. Mi è dispiaciuto tantissimo lasciarli così presto: i miei figli avevano ancora bisogno di me, in modo particolare il piccolo ...