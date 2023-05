(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Dalla pratica alla teoria. Diventa best practice per l’Ordine deglidi Salerno ildeldi Salerno, dove è in via di ultimazione, da parte di Rcm Costruzioni del gruppo Rainone, il maxi intervento di riqualificazione urbanistica che ha cancellato l’area abbandonata dell’ex Marzotto per dare vita ad un nuovo complesso residenziale e commerciale che ha già preso forma e sostanza con l’insediamento e l’apertura di imnti attività. Sono stati l’ingegnere Aldo Rainone e la figlia, la dottoressa Valeria Rainone, ad accogliere i professionisti salernitani in una speciale visita formativa alche nell’intera giornata di sabato è diventato campo di scuola e studio per l’Ordine deglidi Salerno che ...

... pur spaventati dai disagi di unche avrebbe occupato gli spazi per quasi due anni. Poi c'... Qui c'è un solido giro di habitué, ma la rigenerazione della viacontinuamente nuovi avventori....promosso dalla maggioranza di centrodestra con le forze di opposizioni per avviare il... L'ex premier Giuseppe Conte varcherà ladella biblioteca di Montecitorio alle 17. E poi toccherà ......dall'Anas e relativo alla riqualificazione e messa in sicurezza della Ss 72 che da Rimini... sia per collegare la Ss 72 con la nuova viabilità insu via Fondo Ausa, sul Titano, e nuovo ...

Cantiere Porta del Mare, gli ingegneri a lezione di sicurezza anteprima24.it

Si tratta di un’opera attesa da anni dai cittadini. Costo dell’opera, 80mila euro. Si parte con l’apertura del cantiere, martedì 9 maggio, per l’intervento di asfaltatura in via Lungo il fosso di Mont ...L’intervento appena concluso consente di ridurre i consumi e le emissioni inquinanti. Soddisfatto il direttore generale Saporito: "Così l’edificio risulta decisamente migliorato".