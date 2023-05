Canottaggio | Coppa del Mondo Zagabria 2023 | giornata di ripescaggi | Zeidler in finale nel singolo

(Di sabato 6 maggio 2023) Chiusa la secondadelladeldidi scena a, nel bacino di Jarun. L’Italia è assente, poiché si sta preparando al Campionato Europeo Assoluto di Bled, in Slovenia, che partirà il 25 maggio. Oliverottiene senza problemi allaA del, vincendo la sua prima batteria in 6.58.40 e rifilando quattro secondi al bulgaro Kristian Vasiliev. A candidarsi come sua nemesi è il danese Sverri Nielsen (6.58.66), con loro inlo spagnolo Gonzalo Garcia Ferrero, il serbo Nikolaj Pimenov e l’altro danese Bastian Secher. Nel due senza maschile sono i croati Patrik e Anton Loncaric (6.37.85) e gli austriaci Lorenz Lindorfer e Bruno Bachmair (6.38.76) che raggiungono Danimarca, Spagna, ...

La Coppa del Mondo di canottaggio è pronta per la prima tappa del 2023. Da venerdì 5 a domenica 7 maggio appuntamento a Zagabria in Croazia. Saranno presenti 221 gli atleti, in rappresentanza di 30 paesi,...

