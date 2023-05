Campi Flegrei | si può prevedere un’eruzione?

(Di sabato 6 maggio 2023) Dalle 19.41 di ieri e’ in corso una lieve sequenza sismica. Il terremoto più significativo è stato di magnitudo 1.6, localizzato al largo del Castello di Baia con una profondità di 3.6 km. Lo scorso mercoledì 3 maggio, presso la Sala Ostrichina della Casina Vanvitelliana a Bacoli, i volontari di Protezione Civile hanno partecipato alla Il Blog di Giò.

Ancora una scossa di terremoto, nei. Alle ore 19:41 i sismografi dell' Osservatorio Vesuviano , hanno registrato, nell'area del vulcano, un t erremoto di magnitudo 1.6 della scala Ritcher e con epicentro ...Eav ha predisposto un rafforzamento dei servizi ferroviari fino a mezzanotte sulle linee flegree Cumana e Circumflegrea, che collegano il centro di Napoli ai comuni dei, e sulla ...... in questo periodo dell'anno, riempivano i quartieri più popolari della città, giungendo con i loro prodotti dall'area vesuviana e dai

Campi Flegrei, scossa di terremoto con epicentro nel golfo di Pozzuoli ilmattino.it

Ancora una scossa di terremoto, nei Campi Flegrei. Alle ore 19:41 i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano, hanno registrato, nell'area del vulcano Campi Flegrei, un terremoto di ...52 treni in più, per un totale di oltre 12mila posti biglietteria Napoli Campi Flegrei aperta fino alle 2 di notte chiuse le stazioni di Napoli Cavalleggeri e Piazza Leopardi In seguito alla decisione ...