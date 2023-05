Camilla è regina d’Inghilterra | la rivincita reale di tutte le amanti

Leggi su bergamonews

(Di sabato 6 maggio 2023) È il 31 agosto del 1997, alla televisione scorrono senza sosta le immagini dell’auto accartocciata nella galleria del Pont de l’Alma, a Parifi. I notiziari di tutto il mondo diffondono la notizia della tragica morte di Lady Diana, già moglie di Carlo – Principe del Galles e futuro re– e tutto il mondo rimane con il fiato sospeso e con le lacrime agli occhi ad assistere al drammatico finale della favola della Principessa Triste. Fuori dai giardini di Kensington, a Londra, la gente inizia a portare centinaia, anzi, tonnellate di fiori per testimoniare il proprio dolore e, nello stesso tempo, l’affetto per la principessa scomparsa. Ora…. se qualcuno, in quel lontano 31 agosto di quasi 26 anni fa, ci avesse detto che Carloavrebbe dapprima portato all’altare e poi anche al trono in veste di(non ...