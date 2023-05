Calendario Serie B 2023 oggi | orari 6 maggio | chi gioca | programma | tv | streaming

(Di sabato 6 maggio 2023) Siamo davvero entrati nel rush finale per quanto riguarda laB 2022-. Dopo aver visto il Frosinone festeggiare il suo ritorno nella massima, ci attende una 36a giornata dellacadetta davvero di portanza elevata. Il sabato si aprirà alle ore 14.00 con sette incontri in contemporanea. Vedremo, infatti, lo scontro salvezza Cittadella-Benevento, quindi Cosenza-Venezia con in palio punti pesanti per le due squadre, mentre in Genoa-Ascoli i Grifoni proveranno ad avvicinarsi allaA. Vivremo anche Modena-Bari, Pisa-Frosinone, Reggina-Como e Ternana-Sudtirol. Alle ore 16.15, infine, toccherà a Palermo-SPAL e Parma-Brescia con i ducali a caccia di punti per una posizione migliore nella griglia dei play-off, mentre le “rondinelle” sono alla ricerca della salvezza diretta. I match della ...

B, la corsa alle prime tre posizioni I dieci punti di margine sul Bari hanno permesso al Frosinone di festeggiare con tre giornate d'anticipo la promozione nella massima. Per la vittoria ...FIRENZE - Una nuovadi undici visite gratuite speciali nella basilica di Santa Croce a Firenze che si concludono ... con questo nuovodi visite, giunge alla sua terza tappa: diventano ......dellaSky saranno disponibili a partire da venerdì 5 maggio, quando verranno trasmesse le prime due in esclusiva. Spazio, poi, ad altri tre appuntamenti in prima serata. Ecco il...

Il calendario di Serie A, partite e orari del 33^ turno infrasettimanale Sky Sport

Con il Napoli già campione d’Italia, l’attenzione si sposta sugli altri tre posti disponibili per la competizione più prestigiosa: in programma tre scontri diretti, con Pioli, Inzaghi e Gasperini risp ...A casa tutti bene La serie 2 seconda puntata: trama episodi 3 e 4 della serie tv di Gabriele Muccino in onda venerdì 12 maggio su Sky e Now.