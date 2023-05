(Di sabato 6 maggio 2023) Giornata didecisiva quella chevedràre ben sei partite, tra cui quella fondamentale per il titolo tra Werder Brema e Bayern Monaco. Apre alle 15.30 Friburgo-Lipsia, altra partita decisiva per la corsa Champions, con le due squadre distanti solo due punti. Il Bochum invece cerca a Mönchengladbach dei punti per la salvezza e non sarà facile. Messa molto peggio sta l’Hertha Berlino, a sei punti dalla salvezza che ospita proprio la squadra su cui dovrebbe fare la corsa per salvarsi, lo Stoccarda. Appena un punto più su poi c’è l’Hoffenheim, che ospita un Eintracht Francoforte ormai fuori da tutto, mentre l’Union Berlino vuole fortemente la Champions League e cerca punti contro l’Augsburg. Infine alle 18.30 una delle partite che può decidere il campionato. Il Bayern Monaco va a Brema contro il Werder e cerca di ...

... che durava da ben dieci giornate di. Per il Mainz, che non restava a secco di gol da ... Lo Schalke 04 spera ancora Il, tuttavia, non consente voli pindarici: nelle ultime quattro ...... la figuraccia di unsenza credibilità Juve - Napoli, perché è stato annullato il gol di ... Sociedad 0 - 2 CALCIO -20:30 VfL Bochum - Borussia D. 1 - 1 CALCIO - LIGUE 1 21:00 ...... la figuraccia di unsenza credibilità precedente successiva Lunedì 15 Agosto 2022 - 18:... Sociedad 0 - 2 CALCIO -20:30 VfL Bochum - Borussia D. 1 - 1 CALCIO - LIGUE 1 21:00 ...

Calendario Bundesliga 2023 oggi: orari 6 maggio, chi gioca, programma, tv, streaming OA Sport

Parte stasera la 31a giornata di Bundesliga, in programma i primi due anticipi Bayer Leverkusen-Colonia e Mainz-Schalke, entrambi in programma alle 20.30. Diretta interessata della prima sfida è la Ro ...Continua la corsa al titolo in Premier League, Bundesliga e Ligue 1. In Inghilterra, il Manchester City sfida il Leeds, mentre l'Arsenal è atteso dal Newcastle. In Germania continua il duello tra ...