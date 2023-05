Calciomercato Napoli | Kim piace alle big | Manchester United in pole

(Di sabato 6 maggio 2023) Mancano ancora 5 giornate alla fine della Serie A, ma nella serata di giovedì 4 maggio il campionato italiano ha finalmente trovato un padrone: ildi Luciano Sptti è campione d’Italia. Sicuramente non tra le favorite ad inizio anno, Aurelio De Laurentiis è riuscito a fare un mercato a dir poco sensazionale. Su tutti Kvaratskhelia e Kim si sono rivelati decisivi per la vittora finale. A dimostrazione di ciò, molti club sembrerebbero aver messo gli occhi sul difensore, vista la clausola presente sul contratto. Esultanza, ilè vigile su Kim All’interno del contratto di Kim è infatti presente una clausola di circa 45 milioni di euro. La cifra sembrerebbe aver attirato l’attenzione di moltissime big europee, ...

... Marika Fruscio si spoglia per i tifosiSu Instagram, Marika Fruscio ha pubblicato il seguente scatto sexy dopo il terzo titolo conquistato dal: Marika Fruscio (Instagram) -.itLa ...... farà innervosire non poco i sostenitori della 'Vecchia Signora' e lo stesso club bianconero, considerando che abbiamo a che fare con un tesserato del. Politano (Lapresse) -Segui la tua squadra del cuore sul nostro canale WhatsApp Ultim'oraNotizie Juventus Notizie Milan Notizie Inter NotizieNotizie Roma

L'aereo del Napoli è atterrato a Grazzanise! Accoglienza da eroi all'uscita dall'aeroporto | VIDEO CalcioNapoli24

Il sindaco di Mondragone prende le distanze dall'orrendo striscione comparso ieri: 'Gesto ignobile di alcuni sconsiderati'.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...