Calciomercato Napoli | fari puntati su Frattesi del Sassuolo | ma occhio alla concorrenza

(Di sabato 6 maggio 2023) Grazie al prezioso pareggio per 1-1 maturato contro l’ostica Udinese di Andrea Sottil in quel della Dacia Arena – in occasione della 33ª giornata di Serie A – ilcapitanato da Luciano Spalletti, ha finalmente conquistato il tanto sospirato e desiderato terzo scudetto della sua storia, a ben 33 anni di distanza, e cioè da quando tra le fila azzurre militava un certo Diego Armando Maradona, riconosciuto come il più grande calciatore nella storia del calcio. Il gol decisivo per la conquista del Tricolore – dopo l’iniziale vantaggio di Lovric – non poteva che segnarlo Victor Osimhen, arrivato a quota 22 gol in campionato, ed ormai divenuto insieme al suo compagno di squadra Khvicha Kvaratskhelia, pedina a dir poco imprescindibile all’interno dello scacchiere di Luciano Spalletti. Quest’ultimo capace di plasmare una squadra dimostratasi sempre all’altezza della ...