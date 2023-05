Calciomercato Napoli | 2 nomi a centrocampo

(Di sabato 6 maggio 2023) Ilcerca rinforzi sul mercato a. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club del presidente De Laurentiis sfida Juventus...

, il Manchester United è pronto a mettere sul tavolo un'offerta da 60 milioni per Kim Min - Jae Dopo la vittoria dello Scudetto, iladesso deve lavorare per cercare di ...Segui la tua squadra del cuore sul nostro canale WhatsApp Ultim'oraNotizie Juventus Notizie Milan Notizie Inter NotizieNotizie RomaSegui la tua squadra del cuore sul nostro canale WhatsApp Ultim'oraNotizie Juventus Notizie Milan Notizie Inter NotizieNotizie Roma

L'aereo del Napoli è atterrato a Grazzanise! Accoglienza da eroi all'uscita dall'aeroporto | VIDEO CalcioNapoli24

Domani si festeggia quello che deve essere l’inizio di un ciclo: si festeggia il terzo Scudetto già pensando al quarto, poi al quinto, e chissà, magari anche la Champions League ...Secondo Calciomercato.com, sono tre i giocatori che lasceranno il Napoli in estate: Lozano che è in scadenza 2024 ma non si trova l'accordo ...