Calciomercato | Barcellona Kessié in partenza | più Tottenham che Inter

Gli Spurs avrebbero chiesto informazioni sul cartellino, il Barça chiede 25 milioni(SPAGNA) - Ilha scelto Franck Kessié. Secondo il sito del quotidiano catalano "Sport", il club aspetta di vincere la Liga per poi comunicare al giocatore la decisione di metterlo sul mercato. Il franco -...La richiesta delsi aggira sui 25 milioni di euro, cifra che potrebbe essere raggiunta dall'offerta del Tottenham. Kessié in realtà preferirebbe il ritorno in Italia, ma l'Inter non sembra ...Qualche nome Da Hjulmand, pescato in Austria per 170mila euro, a Gonzalez, preso a 0 dal. E occhio a Berisha, Dorgu e Persson, il talento già sulla bocca di tutti. Loro, sono i prossimi. ...

Barcellona, si complica il ritorno di Messi: una big s'inserisce Calciomercato.com

Gli Spurs avrebbero chiesto informazioni sul cartellino, il Barça chiede 25 milioni BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il Barcellona ha scelto ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...