Calcio | Vranckx | ' non possiamo più buttare punti | siamo pronti e vogliamo la vittoria'

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Thiaw, Kalulu, Gabbia, Ballo Tourè, Bakayoko,, Saelemaekers, Brahim, Adli, De Ketelaere, Rebic, Origi. Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega. ...Il rientro di Pobega dal prestito di Torino e l'ingaggio nelle ultime ore del mercato di...campionato disputato in Italia - e caratteristiche ben definite e ideali per il tipo di...Riflettori puntati su Aster, più da interrogatorio che da ribalta: il belga è tornato ...99/mese Milan: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie 4 maggio 2023

Calcio: Vranckx, 'non possiamo più buttare punti, siamo pronti e ... La Nuova Sardegna

Milano, 6 mag. – (Adnkronos) – “Non possiamo più buttare via punti, sia in questa partita che nel resto del finale di stagione. Ci siamo preparati bene e oggi vogliamo conquistare i tre punti”. Lo dic ...A San Siro va in scena il big match tra i rossoneri di Pioli e i biancocelesti di Sarri: in palio punti pesanti per un posto in Champions League ...