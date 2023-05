(Di sabato 6 maggio 2023)o, 6 mag. - (Adnkronos) - Ilbatte 2-0 lanel primo anticipo del sabato della 34/a giornata diA, disputato allo stadio 'Meazza'. A decidere il match le reti di Bennacer al 17' e Theo Hernandez al 29'. In classifica i biancocelesti restano fermi al 2° posto con 64 punti, uno in più della Juventus, mentre i rossoneri salgono al 4° posto a quota 61, superando di una lunghezza l'Inter, impegnata alle 18 all'Olimpico contro la Roma.

Appuntamento con la storia. Quello organizzato dalla Roma a 40 anni dalla vittoria del secondo scudetto conquistato l'8 maggio del 1983 dalla squadra allenata da Niels Liedholm. Ieri sera infatti ...Se serviva un segnale prima del derby di Champions League, quel segnale è arrivato. Il Milan batte 2 - 0 la Lazio nello scontro diretto in piena bagarre quarto posto e avverte l'Inter verso la ...Roma e Inter si sfidano in un scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League . I giallorossi di Mourinho sono reduci dal pareggio contro il Monza e si trovano a due punti di ...

**Calcio: Serie A, Milan-Lazio 2-0 La Nuova Sardegna

In Settimana MATCH PACK, 36ª GIORNATA – SERIE BKT 2022/23: PARMA-BRESCIA Parma Calcio 1913 (2 giorno/i fa) - Parma, 4 maggio 2023 – Sarà il Brescia l’avversario dei Crociati nella sfida in programma d ...Torna nella massima serie, dopo una sola stagione, la squadra rossoblù: decisivo il successo contro l'Ascoli ed il pareggio del Bari.