Calcio | Pallotta applaude Spalletti | ' hai dimostrato al mondo che tecnico sei'

(Di sabato 6 maggio 2023) Roma, 6 mag. - (Adnkronos) - "Congratulazioni al mio amico Luciano per la vittoria dello Scudetto. Eri un allenatore incredibile a Roma e sono davvero orgoglioso per ciò che hai raggiunto quest'anno col Napoli. Sapevamo tu fossi quel meravigliosoche hai mostrato essere alintero. Goditi i festeggiamenti". Così sui suoi profili social l'ex presidente della Roma James, si congratula con Lucianovincitore dello scudetto con il Napoli e che l'imprenditore statunitense ha avuto alle proprie dipendenze in giallorosso.

Goditi i festeggiamenti!" ha scritto James, ex patron della Roma, su Twitter in riferimento allo scudetto del Napoli. . 5 maggio 2023Anche Jamessi unisce ai complimenti diretti a Luciano Spalletti . L'ex presidente della Roma, che richiamò il tecnico toscano sulla panchina giallorossa a gennaio del 2016 , ha omaggiato l'allenatore ...Ai tempi di Viola, parlava Viola. Nell'era Sensi ci pensava in prima persona Sensi. Poi toccò a Zeman. Quando arrivò, che iniziò le manovre di avvicinamento alla Juventus in Lega e provò ad attenuare quanto accaduto in Juve - Roma 3 - 2 del 2014, scese in campo Totti. Ora è il turno di Mourinho . Solo, più ...

Calcio: Pallotta applaude Spalletti, 'hai dimostrato al mondo che ... Il Tirreno

Roma, 6 mag. – (Adnkronos) – “Congratulazioni al mio amico Luciano per la vittoria dello Scudetto. Eri un allenatore incredibile a Roma e sono davvero orgoglioso per ciò che hai raggiunto quest’anno c ..."Congratulazioni al mio amico Luciano per aver vinto lo scudetto. Sei stato un allenatore incredibile alla Roma e sono davvero orgoglioso di ciò che ...