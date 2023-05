Calcio | Mourinho ' per la Roma faccio tanto | più di un allenatore'

infatti non usa giri di parole quando sceglie di rispondere al presidente dell'Aiac, Renzo Ulivieri, che nei giorni scorsi aveva criticato aspramente le dichiarazioni rilasciate dal tecnico ...deve gestire ancora Dybala (in campo solo nel finale), ma ritrova Belotti in attacco. La ... La Roma sfiora il gol al 57' sugli sviluppi di unpiazzato: Ibanez si impadronisce di una ...A margine del commento alla sconfitta della Roma con l'Inter,lancia una bordata: " Ci sono episodi nella partita che se la società vuole commenterà, io ...squalificato per 3 anni per...

Diretta Mourinho: segui la conferenza stampa del tecnico della Roma LIVE Corriere dello Sport

Il tecnico della Roma non lo cita, ma è chiaro il riferimento al presidente dell’Aiac che in settimana lo aveva redarguito dopo le parole contro Chiffi ...A margine del commento alla sconfitta della Roma con l'Inter, Mourinho lancia una bordata ... perché lo ha fatto una persona che è stato squalificato per 3 anni per calcio scommesse e questo mi dà ...