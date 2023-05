Calcio | Mascherano | ' il Psg e i suoi tifosi si pentiranno di aver trattato Messi così'

(Di sabato 6 maggio 2023) Buenos Aires, 6 mag. -(Adnkronos) - "Tra qualche anno il Psg si pentirà di. Qualsiasi squadra al mondo farebbe tutto ciò che è in suo potere perlo anche solo per cinque minuti, mentre a Parigi invece di apprezzarlo ihanno trascorso due anni a criticarlo". L'allenatore dell'Argentina Under20, Javier, nel corso di un'intervista a D-Sports si schiera con l'ex compagno di squadra al Barcellona Lionelnella querelle tra quest'ultimo e il club parigino.

Allegri e la Juventus perderanno un altro tassello per il finale di stagione, ma la chiamata di Javierè motivo d'orgoglio per il lavoro svolto sul ragazzo in questi anni. Mati è un classe ...Argentina U20, i convocati del ctPortieri: Federico Gomes Gerth (Tigre), Nicolas Claa (Lanus), Lucas Lavagnino (River Plate); Difensori: Agustin Giay (San Lorenzo), Tomas Aviles (Racing), ...Anche il Versus non solleva sorprese particolari, tuttavia non possiamo che gradire i brevi filmati introduttivi chei caricamenti con una breve presentazione dei personaggi. Sottolineiamo ...

L'Argentina convoca Soulé per i Mondiali Under 20. Il laterale della Juve salterà le ultime tre gare in campionato oltre all'ipotetica finale di Europa League.