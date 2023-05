Calcio | Inzaghi | Inter da abbracciare per quello che fa

La Roma sfiora il gol al 57' sugli sviluppi di unpiazzato: Ibanez si impadronisce di una palla vagante e calcia col destro, Onana risponde presente e devia in corner. Simonecorre ai ...Lo ha detto Simonecommentando la vittoria sulla Roma all'Olimpico. Poi, parlando della semifinale di Champions contro il Milan, ha aggiunto: "È una sfida in 180 minuti. In questi anni ne ...Sul centro dell'olandese non sono arrivati Lukaku e Correa, ma Dimarco, dal lato opposto, da un esterno all'altro, un modo di farecheha scelto dal primo giorno a Milano. L'Inter che ...

Il Milan può attendere, per Inzaghi la Champions passa per Roma: "Partita pesante e insidiosa" - Sportmediaset Sport Mediaset

Pur soddisfatto del successo per 2-0 all'Olimpico contro la Roma, Simone Inzaghi ha già la testa alla semifinale d'andata di Champions League contro il Milan, in programma mercoledì sera. "Dobbiamo ...Con queste dichiarazioni Josè Mourinho ha scatenato una lamentela nei confronti della sua società dopo il pareggio in casa del Monza per 1-1. I Friedkin pensano a Conte! Dopo due anni, ora il cambio d ...