Calcio | il Genoa promosso in Serie A

(Di sabato 6 maggio 2023) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Iltorna inA dopo un solo anno di purgatorio. In un match della 36/a giornata, disputato tra le mura amiche allo stadio 'Ferraris', i rossoblù si impongono 2-1 sull'Ascoli, grazie ai gol di Bani al 16' e Badelj al 63', gol ospite di Marsura al 68'. In contemporanea allo stadio 'Braglia' di Modena i padroni di casa fermano sull'1-1 il Bari, con Diaw su rigore al 77' che pareggia il vantaggio pugliese di Ricci al 34'. In classifica ilsale a quota 70, 8 punti in più del Bari terzo, e può festeggiare la promozione diretta nella massima categoria.

Festa! Con due giornate di anticipo il Grifone festeggia l'aritmetica promozione in Serie A, grazie al successo 2 - 1 sull'Ascoli a Marassi e al contemporaneo pareggio del Bari a Modena che tiene i ...Dopo il pareggio tra Modena e Bari, il, che batte 2 - 1 l'Ascoli, conquista la promozione in Serie A. Alle 16:15 Palermo - Spal, chiude la giornata Parma - Brescia, in programma domenica alle ...... ma comunque con l'obbiettivo di vincere il campionato tenendo a debita distanza ilcon ... 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport(numero 202 e 249 satellite,) e Sky Sport (251 del ...

Il Genoa è promosso in serie A con due turni di anticipo. Dopo il Frosinone, è la squadra rossoblù a centrare la seconda promozione diretta grazie al successo per 2-1 in casa contro l’Ascoli e il ...Promessa mantenuta! Quando lo scorso luglio, con la ferita della recente retrocessione ancora lontana dal cicatrizzarsi, la dirigenza del Genoa proferiva l’imperativo che avrebbe dovuto caratterizzare ...