Calcio | Genoa in A Gilardino ' Fatto qualcosa di unico e straordinario'

Invece ilce l'ha fatta. Ecco le storie degli artefici principali di questo risultato. E, alla fine, sotto la Lanterna è stata festa grande, per celebrare il ritorno in A dopo una sola stagione. Vediamo chi sono stati i protagonisti Così Alberto Gilardino, allenatore del, al termine del match vinto contro l'Ascoli, un successo che ha regalato la promozione in Serie A ai rossoblù. "E' difficile che una squadra in un solo ...

Genoa, oggi può essere Serie A Tuttosport

'E' stata una cavalcata incredibile' ha detto il tecnico genoano.GENOVA (ITALPRESS) - 'E' stata una cavalcata incredibile, un sogno raggiunto ...Dopo il Frosinone un’altra squadra approda in Paradiso: a 356 giorni dalla retrocessione dello scorso anno il Genoa torna in Serie A. Il “Grifone” ha infatti sconfitto in un “Ferraris” gremito l’Ascol ...