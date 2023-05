Calcio femminile | Serie A 2022-2023 | pareggio con goal tra Juventus e Inter | il Sassuolo batte il Parma 5-4

(Di sabato 6 maggio 2023) Si sono giocate oggi le prime due partite valide per la settima giornata della seconda fase delladi. In orario di pranzo è andata in scena la sfida della Poule Salvezza tra, mentre nel primo pomeriggio c’è stato il match travalido per la Poule Scudetto: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Allo stadio Enzo Ricci ililper 5-4 al termine di un match incredibile. Dopo il vantaggio iniziale della squadra ospite con Nora Heraum, Caroline Pleidrup e Valeria Monterubbiano ribaltano il risultato prima della fine del primo tempo. In apertura di secondo parziale arriva il ...

... giovedì 11 maggio Stefania Carini e Joanna Borella presenteranno "Le ragazze di Mister Jo" (Mondadori), storia sulche abbatte gli stereotipi di genere; venerdì 12 maggio Sara ...... rimarrà a 29.99 euro al mese e il tuo piano DAZN STANDARD si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio delâ¯...È già di nuovo tempo di Kings League, il torneo dia sette organizzato da Gerard Piqué che ... dopo un'infuocata sessione di mercato, e di lanciare il torneo, la Queens League. Domani ...

Gilette e Figc insieme per il calcio femminile La Verità

Si sono giocate oggi le prime due partite valide per la settima giornata della seconda fase della Serie A 2022-2023 di calcio femminile. In orario di pranzo è andata in scena la sfida della Poule Salv ...Si sono giocate oggi le prime due partite valide per la settima giornata della seconda fase della Serie A 2022-2023 di calcio femminile. In orario di pranzo è andata in scena la sfida della Poule Salv ...