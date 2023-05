(Di sabato 6 maggio 2023) Il club inglese aveva offerto 15 milioni a stagione per 6 anni MADRID (SPAGNA) - Judeè sempre più vicino alMadrid. Il centrocampista inglese - secondo quanto riportato da Marca - ...

Proprio i Citizens - con un contratto da 15 milioni a stagione per 6 anni - avevano fatto vacillare il giovane in forza alDortmund. In attesa della decisione del club tedesco, Bellingham ha ...Sociedad 0 - 2- BUNDESLIGA 20:30 VfL Bochum -D. 1 - 1- LIGUE 1 21:00 Strasburgo - Lione 1 - 2 BASKET - EUROLEAGUE 19:00 Barcelona - algiris 89 - 81 19:30 Olympiacos - ...Sociedad 0 - 2- BUNDESLIGA 20:30 VfL Bochum -D. 1 - 1- LIGUE 1 21:00 Strasburgo - Lione 1 - 2 BASKET - EUROLEAGUE 19:00 Barcelona - algiris 89 - 81 19:30 Olympiacos - ...

Calcio: Borussia Dtm. No a maxi-offerta Mancity,Bellingham vuole il Real Tiscali

Il club inglese aveva offerto 15 milioni a stagione per 6 anni MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Jude Bellingham è sempre più vicino al Real Madrid.Per la 31ª giornata del campionato di Bundesliga, in scena domenica 7 maggio alle ore 17:30, il pronostico di Borussia Dortmund-Wolfsburg ...