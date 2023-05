Calcio | Allegri | ' il Napoli ha strameritato lo scudetto | gli faccio i complimenti'

(Di sabato 6 maggio 2023) Torino, 6 mag. - (Adnkronos) - "Ilha dimostrato di essere più forte, haquestonei numeri e in tutto quello che ha fatto, bisogna far loro i”. Così l'allenatore della Juventus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta. "Quando vedi vincere gli altri ti viene ancora più voglia, fa parte del gioco. Per quest'anno bisogna fargli i", aggiunge il tecnico bianconero.

Lo ha detto l'allenatore della Juventus Massimilianonella conferenza stampa di presentazione alla vigilia della trasferta in casa dell'Atalanta. "A cinque gare dalla fine, siamo coscienti ...Il tecnico Massimilianopresenta in conferenza stampa la partita, terminata con un pirotecnico 3 - 3 all'andata all'Allianz Stadium. Che Juve servirà a Bergamo "Una Juve cosciente dell'...Il capitano si sente in forma epotrebbe concedergli il bis della delicata sfida del Gewiss Stadium, dove i bianconeri cercano punti per la Champions. Si deciderà oggi dopo la rifinitura.

Allegri a De Laurentiis: «Scudetto Napoli È il primo se lo goda. Gli do un consiglio anche se lui non li... Corriere della Sera

L'inglese è tornato a brillare e su di lui c'è l'interesse di un club di Premier. Bivio bianconero: valorizzare o incassare