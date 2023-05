Calcio | Allegri | ' Giuntoli nuovo ds? Decide la società'

(Di sabato 6 maggio 2023) Torino, 6 mag. - (Adnkronos) - “Ci sono 30 giorni molto importanti che ci portano fino a fine stagione. Poi dal 5 giugno larà cosa fare a 360°. La scelta del direttore sportivo non è mia ma della, quando avranno scelto me lo comunicheranno”. Così l'allenatore della Juventus Massimiliano, in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta, in merito alla scelta deldirettore sportivo, con il ds del Napoli Cristiano, secondo radio mercato, in pole position tra i candidati al ruolo.

In vista della partita del Gewiss Stadium, Massimiliano, allenatore bianconero, ha analizzato le insidie del match in conferenza stampa: "Ci aspettiamo una Juve cosciente dell'importanza ...Ambra Angiolini, dopo i tanti anni trascorsi al fianco dell'allenatore diMassimiliano, sta provando a costruirsi una nuova esistenza al fianco dell'attore Andrea Bosca . Le foto che ...Lo ha detto l'allenatore della Juventus Massimilianonella conferenza stampa di presentazione alla vigilia della trasferta in casa dell'Atalanta. "A cinque gare dalla fine, siamo coscienti ...

Allegri a De Laurentiis: «Scudetto Napoli È il primo se lo goda. Gli do un consiglio anche se lui non li... Corriere della Sera

Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in merito al momento di Paul Pogba, apparso in ripresa nel match con il Lecce, dopo una stagione travagliata, complicata da diversi infortuni.Cos’ha avuto in più il Napoli “Ha dimostrato di essere più forte. Tutte le stagioni non sono uguali, il Napoli ha strameritato questo scudetto nei numeri e in tutto quello che ha fatto. Per tutto ...