“Brutta persona!” | Nathaly Caldonazzo e la bordata nei confronti di un naufrago dell’Isola

(Di sabato 6 maggio 2023)è evidentemente una che non dimentica. Quel “pescivendola” pronunciato qualche settimana fa da Alessandro Cecchi Paone all’Isola dei Famosi, a quanto pare non lo avrebbe proprio mandato giù. E’ quanto emerso nel corso della missione che ha visto protagonisti Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero, i quali nelle passate ore hanno raggiunto la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

"Con Izzo ho un rapporto dal valore umano eccezionale, è una grande, quando c'è amicizia è ... dice il tecnico del Monza, in merito al suo difensore alle prese con unavicenda ...Impressione peraltro subito confermata dalle prime travolgenti pagine in cui si entra nel dramma di unapolmonite trascurata raccontata in prima, da una madre che sta allattando il ...Nulla da fare, anche se adesso è da sola su l'Isola di Sant'Elena, Nathaly Caldonazzo continua a covare rancore nei confronti del suo acerrimo nemico, Alessandro Cecchi Paone . Ieri la showgirl ha ...

È proprio una brutta persona, cosa pensa Nathaly Caldonazzo di ... Fanpage.it

Nathaly Caldonazzo è evidentemente una che non dimentica. Quel “pescivendola” pronunciato qualche settimana fa da Alessandro Cecchi Paone all’Isola dei Famosi, a quanto pare non lo avrebbe proprio ..."Mi annoiavo di brutto in ospedale. Vi prego fatemi lavorare ... "Chi ti compatisce non è mai una persona amica. Ho notato che spesso sono persone che a un certo punto decidono di non guardarti più ...