Bremer | obiettivo principale per la nuova difesa del Tottenham

Leggi su dailynews24

(Di sabato 6 maggio 2023) Il centravanti brasiliano sarebbe uno dei primi tasselli con cui la squadra inglese cercherebbe una ricostruzione sportiva Secondo il sito Teamtalk, ilHotspur è alla ricerca di un difensore centrale di alto livello per la prossima stagione, nonostante non abbia ancora un manager, e ha recentemente mostrato interesse per l’ingaggio del difensore centrale brasiliano L'articolo