Braccio di ferro Lega-Meloni sulle nomine? Lollobrigida racconta tutta la verità

(Di sabato 6 maggio 2023) Negli ultimi giorni si sono sprecati i retroscenapresunte tensioni tra Fratelli d'Italia, il partito guidato dal premier Giorgia, ea proposito delle. Ricostruzioni che non risultano affatto a Francesco, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera a riguardo: “Non ho registrato alcuno scontro, alcuna tensione tra noi e la. Anzi, in Cdm si respirava un clima di grande serenità, abbiamo approvato tutto quello che c'era all'ordine del giorno”. Il deputato di FdI ha pure smentito che il rinvio delleal vertice di Fiamme gialle e Polizia sia nato da undichee ...

... su tutti il ministro della difesa Shoigu Ed il Capo di Stato maggiore Gherasimov, con cui da mesi e' in corso undi. A correre in soccorso arriva l'altro alleato di Vladymir Putin ...Sì, ma proprio tutto Le molte amanti, i molti tradimenti, le molte infedeltà politiche e sentimentali Neldiche la lingua inglese intrattiene con l'eredità del cattolicesimo c'è un'...Legata a filo doppio con Novara e costretta a fare i conti con un momento politico di certo non favorevole a livello nazionale, la Lega targata Montani ha intanto sospeso ildicon ...

Nomine, sulla Rai ancora braccio di ferro. Per Inps e Inail favoriti Nori e Capone Corriere della Sera

"La “palla” ora passa ad Aurelio De Laurentiis che non vuole privarsi di uno degli artefici di questa cavalcata tricolore".La mossa del governo apre la strada all’ad di Viale Mazzini verso il San Carlo di Napoli, al posto di Lissner. De Gennaro resta in pole per guidare al Finanza ...