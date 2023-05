“Bombe al fosforo e munizioni incendiarie” La terribile accusa alla Russia

(Di sabato 6 maggio 2023) Le forze di occupazione russe hanno usato ieri seraalnella città di Bakhmut, nell'oblast di Donetsk. A denunciarlo è la Pravda ucraina che ha mostrato un video e citato il servizio stampa delle Forze per le operazioni speciali (SSO) dell'Ucraina. “Il nemico - afferma la Sso - ha usatoala Bakhmut, cercando di cancellare la città dfaccia della Terra. Tuttavia, i soldati della SSO e di altre unità delle Forze di Difesa ucraine continuano a difendere coraggiosamente la città. E in queste condizioni, continuiamo a distruggere il nemico”. Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol, ha pubblicato il video e ha commentato sui social l'accaduto: “Bakhmut. ...

