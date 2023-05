Bologna | tre strade per Orsolini | non c'è solo l'Inter

(Di sabato 6 maggio 2023) Il contratto di Riccardocon ilscadrà nel 2024, ma l'attaccante non partirà a zero. Lo assicura La Gazzetta...

... Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri , che da piazza Maggiore ahanno tenuto a precisare ... Il leader della Cgil Maurizio Landinigiorni fa aveva spiegato che le piazze sono 'aperte a tutti,..., 6 maggio 2023 - Dopo i round - up con l'elicottero, terrificante pratica che viene ...dei cavalli prima del lancio del drone e poi a intervalli di 5 secondi mentre il drone si avvicinava a...La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein , intervenendo alla manifestazione dellesingle sindacali a, ha dichiarato in merito al salario minimo: ' Purtroppo la maggioranza e la stessa presidente del Consiglio Meloni hanno già detto che non intendono procedere. Noi siamo ...

Empoli-Bologna 3-1, gli azzurri escono dalla crisi e guadagnano 3 punti preziosi in chiave salvezza RaiNews

I sindacati scendono in piazza Maggiore a Bologna per la manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil che ha come obiettivo "una nuova stagione del lavoro e ...La proposta di legge nazionale sulle Città 30 in Italia è stata presentata nella giornata conclusiva di MobilitARS 2023 a Bologna ...