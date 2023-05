Blitz degli ambientalisti a piazza Navona | liquido nero nella fontana del Bernini

(Di sabato 6 maggio 2023) Roma – Nuovonel centro storico di Roma. Dopodi Spagna, ad essere imbrattata è. Quattro persone legate alla campagna “Non paghiamo il fossile”, promossa da Ultima Generazione, raccontano in una nota gli stessi attivisti, hanno infatti versato del, che altro non è che carbone vegetale diluito in acqua,dei Quattro Fiumi progettata da. Un’iniziativa, fanno sapere, “per lanciare l’allarme sul futuroche attende l’umanità e che si sta già manifestando con siccità e alluvioni sempre più frequenti”. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine: i militari dell’Arma li hanno subito bloccati e fatti ...

Alle 15 quattro persone legate alla campagna "non paghiamo il fossile", promossa da Ultima Generazione, hanno versato carbone vegetale diluito in acqua nella fontana dei Quattro fiumi a piazza Navona ...... nelle prossime settimane vi sarà facile andare d'accordo con il boss o i superiori e se dovessero presentarsiintoppi, li risolverete presto e bene. In generale, con questo transito farete ...Una studentessa italiana di 21 anni è stata trovata morta all'internoalloggi universitari a Perugia . Sono in corso indagini da parte della polizia per risalire alle cause dell'accaduto. La segnalazione è giunta la scorsa notte al Numero unico di emergenza da ...

La Fontana dei Quattro Fiumi si tinge di nero: il blitz con carbone ... Fanpage.it

(Adnkronos) - Blitz degli attivisti di Ultima Generazione a piazza Navona. Quattro persone legate alla campagna 'Non paghiamo il fossile', promossa da Ultima Generazione, raccontano in una nota gli st ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...