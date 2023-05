Blade | lo sviluppo del film Marvel è in pausa per via dello sciopero degli sceneggiatori

Leggi su movieplayer

(Di sabato 6 maggio 2023) Sembra non avere pace la gestazione travagliata di, rebootStudios con il premio Oscar Mahershala Ali nei panni del protagonista. Continua il periodo negativo relativo alla produzione di. Adesso che sembrava essere tutto in ordine e le riprese sarebbero dovute iniziare il mese prossimo, loattualmente in corso ha cambiato nuovamente le carte in tavola. La notizia è arrivata da The Hollywood Reporter secondo cui iStudios hanno messo inilper via delle varie mobilitazioni. Al momento non si hanno notizie certe sulla fine, ma per molti è destinato a durare a lungo fino a quando non si troverà un accordo sul loro status ...