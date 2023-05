Berlusconi torna a parlare in pubblico

Leggi su agi

(Di sabato 6 maggio 2023) AGI - Prima la proiezione di un video omaggio alla carriera politica dell'ex premier, poi l'intervento in video di Silvio, ancora ricoverato nell'ospedale San Raffaele di Milano, ormai da un mese. La carrellata di immagini del passato viene accolta da un lungo applauso della platea riunita nella convention di Forza italia a Milano. E poi compare il leader. "Eccomi, sono qui per voi, per la prima volta in camicia e giacca dopo oltre un mese".esordisce così, sorridendo e mostrandosi di ottimo umore. L'aspetto è sicuramente provato da una degenza così lunga per una infezione polmonare che lo ha tenuto a lungo in terapia intensiva. Ma il leader di Forza Italia riprende subito il piglio del capo politico. "Siamo il pilastro essenziale della maggioranza, la spina dorsale di questo governo", afferma nella registrazione video realizzata ...