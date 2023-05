Berlusconi torna a parlare in pubblico

Leggi su agi

(Di sabato 6 maggio 2023) AGI - Il ritorno in campo di Silvio. Dopo un mese di ricovero all'Ospedale San Raffaele, per una polmonite causata dalla leucemia da cui è affetto, il Cavaliere è riapparso in video per portare il suo saluto alla kermesse milanese organizzata da Forza Italia. L'ex premier indossa una camicia e una giacca blu scuro, su cui è appuntata una spilla di Forza Italia. È seduto dietro a una scrivania, con ai lati l'emblema della convention milanese di FI e le bandiere di Italia ed Europa. "Eccomi, sono qui per voi, per la prima volta in camicia e giacca dopo oltre un mese", esordisce subito accolto dagli applausi della platea di militanti. Dopo aver fatto un excursus storico della famosa "discesa in campo" del 1994,affronta le questioni del presente. "Siamo il pilastro essenziale e leale di questa maggioranza, siamo la spina dorsale di ...