Berlusconi in video alla convention di Forza Italia | «Sono qui per voi»

Leggi su panorama

(Di sabato 6 maggio 2023) «Eccomi,qui per voi, per la prima volta in camicia e giacca dopo oltre un mese». Comincia con una battuta il discorso di Silvioper laditerminata oggi a Milano. Unmessaggio di quasi 20 minuti in cui più del contenuto politico pesa e resta la parte umana dato che si tratta della prima apparizione dopo il ricovero al San Raffaeleinfatti è apparso molto affaticato nel parlare e nella voce ma la tenacia con cui ha comunque voluto proseguire per un racconto di certo non breve, vale più delle considerazioni sul contenuto. «Qualche notte fa, qui al San Raffaele misvegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via. 'Ma come maiqui? Ma che ...