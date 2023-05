Berlusconi in video alla convention di Forza Italia | Eccomi sono qui per voi

(Di sabato 6 maggio 2023) 'Siamo il pilastro di questa maggioranza' 'Noi siamo il pilastro essenziale e leale di questa maggioranza, siamo la spina dorsale di questo governo. Per questo siamo in campo, per far sì che le sue ...

"Eccomi, sono qui per voi, per la prima volta in camicia e giacca dopo oltre un mese". Così il leader di FI, Silvio, intervenendo con unalla convention del partito a Milano. Seduto a una scrivania con un plico di fogli davanti, due copie di un suo libro e un bicchiere d'acqua, sullo sfondo un ...è partito da un incontro con i sondaggisti di Fininvest nel 1993 che gli preannunciarono 'la vittoria dei comunisti' alle imminenti elezioni anticipate, e le successive tappe fino al suo ...Lo ha detto il leader di FI, Silvio, intervenendo con unalla convention del partito a Milano. 'Loro - ha aggiunto - , in maggioranza, non hanno mai lavorato, hanno fatto solo ...

Berlusconi, video alla convention di Forza Italia: «Sono qui per voi in giacca e camicia, saremo i santi della ilmessaggero.it

Sky TG24 ha incomprensibilmente scelto di interrompere l’incoronazione di Re Carlo III per trasmettere in diretta un messaggio di Silvio Berlusconi.Standing ovation e un grande applauso dalla convention di Forza Italia per Silvio Berlusconi che chiude l’evento con un videomessaggio dall’ospedale San Raffaele, dove Berlusconi è ricoverato ormai da ...