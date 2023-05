Berlusconi | Eccomi | sono qui per voi | in giacca e camicia dopo un mese

(Di sabato 6 maggio 2023) (Agenzia Vista) Milano, 06 maggio 2023 "qui per voi, inun": così Silvioall'inizio del suo video messaggio, trasmesso alla convention di Forza Italia negli spazi degli East End Studios di via Mecenate.nel video è seduto dietro una scrivania conscure. Forza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

