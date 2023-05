Beppe Carletti Nomadi | età | moglie e figli | vita privata

Leggi su spettacoloitaliano

(Di sabato 6 maggio 2023)dei, chi è il fondatore della storica band italianaè un tastierista italiano e cofondatore del gruppo musicaleinsieme al cantante Augusto Daolio. Oggi sarà ospite nella puntata di Verissimo del 6 maggio 2023 per ricordare la storica band italiana.età, biografia, dove è nato, età 76 anni, è nato a Modena il 12 agosto 1946 (data di nascita). La sua passione per la musica arriva fin da quando era bambino, quando suonava strumenti come il pianoforte, la fisarmonica e l’organo di Hammond. A soli 16 anni fonda I, dall’ex gruppo I ...